O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) marcou para a sessão de quinta-feira (8) o julgamento em que será resolvida a situação da candidatura do ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho (Republicanos). A depender da decisão, o estado pode não precisar de um segundo turno para definir quem será o novo governador.

O julgamento foi marcado depois de a Procuradoria Eleitoral enviar à corte nesta terça (6) um parecer defendendo que os votos de Garotinho sejam considerados nulos.

Nas eleições deste ano, Garotinho tentou concorrer ao Palácio Guanabara, porém, teve a sua candidatura indeferida pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro). O ex-governador recorreu ao TSE e pôde disputar o cargo, mas os seus votos foram considerados "anulados sob judice", ou seja, ainda carecia da análise da Justiça Eleitoral.