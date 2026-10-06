O mercado financeiro brasileiro teve um dia de ajuste nesta terça-feira (6), após a euforia na véspera. O dólar caiu para cerca de R$ 4,97, menor nível em quase cinco meses, enquanto o Ibovespa recuou pouco mais de 0,5%, mas permaneceu acima dos 200 mil pontos.

No exterior, o dólar também perdeu força, enquanto as bolsas de Nova York avançaram e o petróleo fechou praticamente estável.

Principais números

Dólar à vista: R$ 4,975 (-0,55%);

Dólar no ano: queda de 9,37%;

Ibovespa: 205.835,29 pontos (-0,52%);

Ibovespa em outubro: alta de 10,46%

Ibovespa no ano: alta de 27,75%

Petróleo Brent: US$ 100,58 (+0,26%);

Petróleo WTI: US$ 89,44 (+0,01%).

Taxa de câmbio

O dólar comercial encerrou a sessão com queda de 0,55%, a R$ 4,975. Essa é a menor cotação de fechamento desde 12 de maio, quando havia terminado o dia em R$ 4,895.