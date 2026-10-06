O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), arquivou uma investigação contra o senador Marcos do Val (Avante-ES), os blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio e o influenciador Ednardo Raposo. A decisão é de setembro, em processo que corre sob sigilo.

Segundo o relator, como o Ministério Público pediu o arquivamento, ao Supremo cabe acolher a posição, a não ser que surjam novas provas.

A investigação apurava tentativa de obstrução das investigações e corrupção de menores.