Uma criança de 2 anos foi encontrada morta a tiros ao lado do pai, de 39, na noite desta segunda-feira (5), dentro da casa do homem, no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Civil, os dois tinham ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Uma pistola foi localizada próxima ao corpo do homem e apreendida.

De acordo com a investigação, o pai buscou o menino durante a tarde para passar algumas horas com ele e deveria devolvê-lo para a mãe no início da noite, o que não aconteceu.