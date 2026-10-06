O sistema de autoatendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) exibe a informação de que eleitores que votaram no primeiro turno, realizado no domingo (4), não compareceram às urnas.

Eleitores relatam que, ao acessar a área de justificativa eleitoral do site e preencher dados como CPF, nome da mãe e data de nascimento, recebem um registro com o código 3220, a identificação do primeiro turno das eleições gerais 2026, a data de 4 de outubro e a palavra "Faltou".

A reportagem fez o teste com dados de pessoas que votaram no domingo, inclusive com os do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL). Em todos os casos, o sistema apresentou o mesmo resultado.