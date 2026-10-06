TSE indica ausência no 1º turno para eleitores que votaram
| Tempo de leitura: 1 min
O sistema de autoatendimento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) exibe a informação de que eleitores que votaram no primeiro turno, realizado no domingo (4), não compareceram às urnas.
Eleitores relatam que, ao acessar a área de justificativa eleitoral do site e preencher dados como CPF, nome da mãe e data de nascimento, recebem um registro com o código 3220, a identificação do primeiro turno das eleições gerais 2026, a data de 4 de outubro e a palavra "Faltou".
A reportagem fez o teste com dados de pessoas que votaram no domingo, inclusive com os do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Flávio Bolsonaro (PL). Em todos os casos, o sistema apresentou o mesmo resultado.
A justificativa eleitoral é o procedimento usado por quem não votou para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. No caso dos testes feitos pela reportagem, o sistema registra ausência mesmo com o comparecimento à votação.
Procurado nesta terça-feira (6), o TSE afirmou que os dados de comparecimento, ausência e justificativa do primeiro turno ainda estão em processamento e que a mensagem exibida no sistema foi alterada para "Em processamento". O tribunal disse que o processo deve ser concluído até 11 de outubro.
Em teste feito logo depois do posicionamento do TSE, o site continuava a mostrar a palavra "Faltou" para eleitores que votaram. A situação se mantinha até a última atualização deste texto.