A missão de observação eleitoral da OEA (Organização dos Estados Americanos) afirmou que a eleição brasileira foi marcada por ativismo político internacional e por preocupações com ações de atores estrangeiros que poderiam ter afetado a campanha, ao mesmo tempo em que apontou insegurança jurídica provocada por decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em relatório preliminar divulgado nesta terça-feira (6), dois dias após o primeiro turno, a organização afirma que a disputa no Brasil "não ficou isenta" de uma tendência crescente de chefes de Estado se manifestarem publicamente sobre processos eleitorais em outros países e diz que, neste caso, esse ativismo chegou "ao extremo de se proferirem insultos contra uma das candidaturas". O documento, porém, não conclui que houve interferência estrangeira comprovada no processo eleitoral.

A OEA diz que atores políticos e representantes da sociedade civil ouvidos pela missão manifestaram preocupação com declarações e ações internacionais que, na avaliação deles, poderiam ter impactado de alguma forma a campanha. No mesmo trecho, o relatório registra declaração do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, segundo a qual "não foram constatados fatos que indicassem interferência estrangeira no processo eleitoral brasileiro".