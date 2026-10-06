O coordenador-geral da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), senador Rogério Marinho (PL-RN), passou mal após uma agenda do candidato em Goiânia, nesta terça-feira (6), e foi levado ao hospital em Brasília, segundo sua assessoria de imprensa.

Integrantes da equipe de Flávio afirmam que o senador viajou de Goiânia a Brasília de avião, depois do fim do evento, e ao desembarcar já foi levado diretamente para uma bateria de exames no Hospital DF Star. A assessoria de Marinho diz, a princípio, que pode ter havido queda de pressão.

A reportagem procurou a assessoria do hospital, que ainda não tem informações.