Coordenador da campanha de Flávio passa mal e é levado a hospital
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O coordenador-geral da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), senador Rogério Marinho (PL-RN), passou mal após uma agenda do candidato em Goiânia, nesta terça-feira (6), e foi levado ao hospital em Brasília, segundo sua assessoria de imprensa.
Integrantes da equipe de Flávio afirmam que o senador viajou de Goiânia a Brasília de avião, depois do fim do evento, e ao desembarcar já foi levado diretamente para uma bateria de exames no Hospital DF Star. A assessoria de Marinho diz, a princípio, que pode ter havido queda de pressão.
A reportagem procurou a assessoria do hospital, que ainda não tem informações.
Flávio Bolsonaro e seus aliados, incluindo Marinho e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), viajaram a Goiânia para um evento de apoio do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) ao presidenciável do PL. Caiado terminou o primeiro turno da eleição em quinto lugar, com 2,18% dos votos.
Mais cedo, Marinho teve reuniões com Flávio na sede da campanha, no Lago Sul, em Brasília. Ele também participou, ao lado do senador e de Tarcísio, de uma entrevista à imprensa por volta das 12h.
Em seguida, Marinho foi ao STF (Supremo Tribunal Federal) para uma agenda com o presidente da corte, Edson Fachin, marcada para as 13h.