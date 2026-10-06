Antonelli pode ser campeão sem precisar vencer mais corridas
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Sem precisar secar os rivais, Andrea Kimi Antonelli pode ser campeão da temporada 2026 da F1 por antecipação no México ou garantir o título no final do ano mesmo se não ganhar mais nenhum dos sete GPs previstos no calendário.
O piloto italiano de 20 anos da Mercedes aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato ao chegar em segundo no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia, no domingo (4), e ver George Russell, seu companheiro de equipe, abandonar. Agora soma 320 pontos contra 236 do britânico.
Faltando sete corridas, Russell pode chegar, no máximo, a 419 pontos (ganhando todas as provas e o último sprint). Isto significa que Antonelli necessita hoje de cem pontos.
Ou seja, neste cenário onde tudo passaria a dar certo para Russell, o italiano pode, por exemplo, chegar em terceiro lugar em seis provas e conquistar um quinto lugar que garantirá o título (sem precisar pontuar no sprint).
Campeão antecipado
Ainda em um cenário onde Russell chegue sempre em segundo lugar, Antonelli também só depende de sua própria velocidade para ser campeão da temporada já na Cidade do México, dia 1º de novembro.
Para isso vai precisar fazer pontuação máxima nos três próximos GPs. Significa ganhar as corridas e também o sprint (em Singapura).
A matemática dá sobrevida
Além de Antonelli e Russell, outros quatro pilotos têm chances remotas de terminar a temporada em primeiro:
- Lewis Hamilton, da Ferrari: 214 pontos
- Charles Leclerc, da Ferrari: 191 pontos
- Lando Norris da McLaren: 188 pontos
- Max Verstappen, da Red Bull: 188 pontos
Próximos GPs de F-1
- Singapura - 11.out
- Austin (EUA): 25.our
- Cidade do México: 1.nov
- São Paulo: 8.nov
- Las Vegas (EUA): 21.nov
- Qatar: 29.nov
- Abu Dhabi: 6.dez
Sistema de pontos da F1:
GP
- 1º lugar: 25 pontos
- 2º lugar: 18 pontos
- 3º lugar: 15 pontos
- 4º lugar: 12 pontos
- 5º lugar: 10 pontos
- 6º lugar: 8 pontos
- 7º lugar: 6 pontos
- 8º lugar: 4 pontos
- 9º lugar: 2 pontos
- 10º lugar: 1 ponto
Corridas Sprint:
A corrida sprint é uma prova de cerca de 100 km e deve durar até 30 minutos realizada um dia antes do GP. As paradas nos boxes não são obrigatórias
- 1º lugar: 8 pontos
- 2º lugar: 7 pontos
- 3º lugar: 6 pontos
- 4º lugar: 5 pontos
- 5º lugar: 4 pontos
- 6º lugar: 3 pontos
- 7º lugar: 2 pontos
- 8º lugar: 1 ponto