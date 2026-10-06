Sem precisar secar os rivais, Andrea Kimi Antonelli pode ser campeão da temporada 2026 da F1 por antecipação no México ou garantir o título no final do ano mesmo se não ganhar mais nenhum dos sete GPs previstos no calendário.

O piloto italiano de 20 anos da Mercedes aumentou a sua vantagem na liderança do campeonato ao chegar em segundo no Grande Prêmio do Bahrein, disputado na Malásia, no domingo (4), e ver George Russell, seu companheiro de equipe, abandonar. Agora soma 320 pontos contra 236 do britânico.

Faltando sete corridas, Russell pode chegar, no máximo, a 419 pontos (ganhando todas as provas e o último sprint). Isto significa que Antonelli necessita hoje de cem pontos.