O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu nesta terça-feira (6) apoio oficial de Ronaldo Caiado (PSD) para a campanha no segundo turno e exaltou a maioria conquistada no Congresso para fazer mudanças na Constituição.

"O Brasil já me deu um Congresso muito mais à direita do que ele já é hoje. Com maioria no Senado para fazer o presidente do Senado, com maioria na Câmara para fazer o presidente da Câmara. Para a gente mudar a Constituição, para a gente redemocratizar este país, para as instituições voltarem a respeitar a Constituição", disse Flávio.

Assim como havia feito no primeiro turno da campanha, ele também voltou a defender castração química de pedófilos e estupradores e redução da maioridade penal e falou em "arregaçar com vagabundo".