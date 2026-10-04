Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) foram eleitos senadores por São Paulo neste domingo (4), segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Derrite teve 30,72% dos votos, e Prado, 29,38%.

Os dois tiveram apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do senador Flávio Bolsonaro (PL). A disputa também teve Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB), que integraram a chapa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-ministro Fernando Haddad (PT).

A campanha foi marcada por uma disputa dentro da direita. Ricardo Salles (Novo) atacou Prado, mas desistiu da candidatura seis dias antes da eleição e declarou apoio a Derrite e Prado.