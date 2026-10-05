Michelle teve mais de 398,5 mil votos, equivalentes a 29,05% dos votos totais, consolidando a ex-primeira-dama como força feminina entre nomes da direita. Ela ainda alavancou a candidatura de Bia Kicis (PL), eleita com 886,6 mil votos (27,44%), que chegou a aparecer na quarta posição na pesquisa Datafolha de 21 de agosto, cinco pontos atrás de Leila do Vôlei, do PDT.

Dos cinco filhos de Bolsonaro, apenas dois ficaram fora da disputa eleitoral: a mais nova, Laura, que tem 15 anos, e Eduardo Bolsonaro (PL), que se autoexilou nos Estados Unidos e perdeu o mandato de deputado federal.

Eduardo queria concorrer ao cargo de suplente de senador na chapa de André do Prado (PL) por São Paulo, que foi eleito neste domingo. O filho de Bolsonaro, porém, desistiu do plano em julho, sob a avaliação de que a candidatura seria barrada pela Justiça Eleitoral