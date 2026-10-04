04 de outubro de 2026
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ADMITEM 2º TURNO

Aliados de Lula ficam apreensivos com performance de Flávio

Por Catia Spechoto e Catia Seabra | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/@flaviobolsonaro/Instagram
O clima virou de sábado para domingo.
O clima virou de sábado para domingo.

Aliados de Lula (PT) relataram reservadamente à Folha de S.Paulo apreensão com as perspectivas da apuração. Alguns veem risco inclusive de o petista ser derrotado no primeiro turno.

Leia também: Flávio lidera no início da apuração, com 51,22%; Lula tem 40,66%

O clima virou de sábado para domingo. Na véspera da eleição, a maioria dos aliados do presidente estava empolgada por causa do grande público dos últimos atos de campanha do presidente. Agora, admitem a possibilidade de um segundo turno.

A ressalva que petistas fazem é que, em 2022, Jair Bolsonaro (PL) também começou a apuração na frente e perdeu.

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