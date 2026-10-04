Aliados de Lula (PT) relataram reservadamente à Folha de S.Paulo apreensão com as perspectivas da apuração. Alguns veem risco inclusive de o petista ser derrotado no primeiro turno.

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O clima virou de sábado para domingo. Na véspera da eleição, a maioria dos aliados do presidente estava empolgada por causa do grande público dos últimos atos de campanha do presidente. Agora, admitem a possibilidade de um segundo turno.