Boletins de urna já divulgados em diferentes países mostram Lula à frente de Flávio Bolsonaro na votação presidencial realizada no exterior. Quase 1 milhão de brasileiros estão aptos a votar em 186 cidades de 134 países.

Lula venceu em países como Alemanha, França, Espanha, Austrália, China, Dinamarca, Finlândia, Países Baixos e Palestina. Flávio Bolsonaro ficou em primeiro no Japão, Israel, Catar, Grécia, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Moçambique, Tailândia e Taiwan.

Na Alemanha, Lula obteve 15.169 votos (74,43%), contra 3.488 (17,12%) de Flávio. Na França, foram 8.974 votos (78,39%) para o petista e 1.776 (15,51%) para o senador. Na Espanha, Lula recebeu 7.063 votos (62,15%), enquanto Flávio teve 3.297 (29,01%).