04 de outubro de 2026
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DISPUTA PRESIDENCIAL

Flávio lidera no início da apuração, com 51,22%; Lula tem 40,66%

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/TSE
A apuração das Eleições 2026 começou às 17h, após o encerramento da votação em todo o país.
A apuração das Eleições 2026 começou às 17h, após o encerramento da votação em todo o país.

Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração para a Presidência da República, segundo resultado parcial divulgado às 18h14 deste domingo (4). O candidato soma 10.180.435 votos (51,22%).

Lula (PT) aparece em segundo, com 8.080.760 votos (40,66%).

A apuração das Eleições 2026 começou às 17h, após o encerramento da votação em todo o país. Os números são atualizados conforme os boletins das urnas são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza a totalização em tempo real, com consulta por estado, município e cargo.

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