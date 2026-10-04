Flávio Bolsonaro (PL) lidera a apuração para a Presidência da República, segundo resultado parcial divulgado às 18h14 deste domingo (4). O candidato soma 10.180.435 votos (51,22%).

Lula (PT) aparece em segundo, com 8.080.760 votos (40,66%).

A apuração das Eleições 2026 começou às 17h, após o encerramento da votação em todo o país. Os números são atualizados conforme os boletins das urnas são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.