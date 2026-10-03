Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral — cidade onde votam — no dia da eleição podem justificar a ausência às urnas pelo aplicativo e-Título. O procedimento deve ser feito das 8h às 17h, durante o horário de votação.
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O aplicativo está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Para fazer a justificativa, é preciso acessar “Mais opções” na página inicial e, em seguida, selecionar “Justificativa de ausência”.
No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. O próprio aplicativo também permite consultar o histórico de justificativas anteriores, com o registro dos pleitos em que o eleitor não compareceu.
Baixe e atualize o aplicativo antes da eleição
A Justiça Eleitoral orienta que o e-Título seja baixado com antecedência para evitar possíveis problemas de conexão na véspera de votar.
A atualização mais recente do aplicativo trouxe melhorias na identificação por biometria, na consulta ao local de votação e no desempenho do sistema.
Para atualizar, basta acessar a área de atualização de aplicativos do celular, pela Google Play ou pela Apple Store, e selecionar a opção “Atualizar”.
Nos dias de eleição, não é possível baixar o aplicativo.
Justificativa presencial
Também é possível justificar a ausência presencialmente no dia da eleição. O eleitor que estiver fora do próprio domicílio eleitoral pode procurar qualquer local de votação para fazer o procedimento.
O e-Título também ajuda nessa opção. Na seção “Justificativa presencial”, o aplicativo permite consultar os endereços onde é possível realizar a justificativa.