Eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral — cidade onde votam — no dia da eleição podem justificar a ausência às urnas pelo aplicativo e-Título. O procedimento deve ser feito das 8h às 17h, durante o horário de votação.

Leia mais: Veja como se preparar para votar neste domingo (4)

O aplicativo está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Para fazer a justificativa, é preciso acessar “Mais opções” na página inicial e, em seguida, selecionar “Justificativa de ausência”.