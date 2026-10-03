Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, apontado como morador de rua, deu uma voadora em uma mulher no Centro de Belo Horizonte. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (2), na Avenida Augusto de Lima.

Segundo testemunhas, homens correram atrás do suspeito após a agressão. Ele se escondeu dentro de uma delegacia na Avenida Bias Fortes, com medo de apanhar.

A vítima não quis registrar boletim de ocorrência, pois, segundo disse um membro da liderança comunitária do bairro Barro Preto, ela tinha viagem programada para o interior de Minas Gerais e estava apressada.