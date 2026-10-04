Singapura: Dos 348 votos válidos registrados, Lula liderou com 190 votos, contra 92 de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou na terceira posição (22 votos), seguido por Augusto Cury (21), Romeu Zema (12), Ronaldo Caiado (6), Rui Costa Pimenta (2), Samara (2) e Clariana Barão (1). Brancos e nulos totalizaram 16.

Nova Zelândia: O país foi o primeiro a encerrar a votação devido à diferença de 16 horas em relação a Brasília. Dos 332 votos válidos, Lula obteve a maioria expressiva de 234 votos ( 70,48% ), seguido por Flávio Bolsonaro com 64 votos ( 19,28% ) e Renan Santos com 13 votos ( 3,92% ). Os brancos e nulos somaram 7.

Com o encerramento antecipado das urnas em países à frente do fuso horário brasileiro, os primeiros boletins parciais da votação no exterior começaram a ser divulgados. Até o momento, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva saiu vitorioso em quatro localidades, enquanto Flávio Bolsonaro liderou a contagem em uma das nações.

Coreia do Sul: O boletim apontou 216 votos válidos, com 123 votos para Lula (56,94%) e 72 para Flávio Bolsonaro (33,33%). O terceiro lugar teve um empate triplo entre Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury, com 6 votos cada (2,78%). Houve 10 votos brancos e nulos.

Malásia: Em um universo de 82 votos válidos, Lula recebeu 44 votos e Flávio Bolsonaro somou 27. Renan Santos ficou em terceiro com 7 votos, seguido por Augusto Cury (3), além de Zema e Caiado com 1 voto cada.