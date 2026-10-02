A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (2), uma operação de busca e apreensão para apurar um suposto plano direcionado contra a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no território brasileiro. A ofensiva é realizada durante o bloqueio temporário nos atendimentos diplomáticos norte-americanos no país.

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, os mandados judiciais — autorizados por um magistrado de primeira instância do Distrito Federal — foram cumpridos simultaneamente em São Paulo (SP) e no município de Águas Lindas de Goiás (GO), situado no Entorno do Distrito Federal. A investigação corre sob sigilo e conta com a cooperação de agências internacionais de inteligência.

Durante as diligências, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, como computadores e aparelhos celulares, que agora passarão por perícia técnica para esclarecer o alcance das ameaças investigadas.