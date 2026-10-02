A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta sexta-feira (2), uma operação de busca e apreensão para apurar um suposto plano direcionado contra a Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no território brasileiro. A ofensiva é realizada durante o bloqueio temporário nos atendimentos diplomáticos norte-americanos no país.
De acordo com as informações divulgadas pela corporação, os mandados judiciais — autorizados por um magistrado de primeira instância do Distrito Federal — foram cumpridos simultaneamente em São Paulo (SP) e no município de Águas Lindas de Goiás (GO), situado no Entorno do Distrito Federal. A investigação corre sob sigilo e conta com a cooperação de agências internacionais de inteligência.
Durante as diligências, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, como computadores e aparelhos celulares, que agora passarão por perícia técnica para esclarecer o alcance das ameaças investigadas.
Apesar da gravidade inicial levantada pelos serviços de inteligência, a corporação ponderou que as medidas de contenção foram adotadas com rapidez e que, até o momento, não foram encontrados elementos concretos que comprovem o risco apontado, tampouco qualquer vínculo dos alvos com facções ou organizações criminosas.
Fechamento de consulados
A movimentação da Polícia Federal coincide com uma medida drástica adotada pelo governo dos Estados Unidos. Na última quinta-feira (1º), a missão diplomática norte-americana emitiu um comunicado oficial anunciando a suspensão de todos os atendimentos presenciais em sua embaixada, localizada em Brasília, e em seus consulados espalhados pelo Brasil nesta sexta-feira, sob a justificativa genérica de "questões de segurança".