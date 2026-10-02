Um policial civil interveio em uma tentativa de roubo no trânsito, nesta quinta-feira (1º), na Estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. Ele atirou contra o assaltante e baleou também a vítima, que estava em um carro, e ambos morreram.

A cena foi registrada em vídeos de câmera de segurança e por testemunhas. Nas imagens, o policial presencia o crime, sai de uma viatura descaracterizada e atira contra o homem que estava em uma moto. Nesse momento, o carro da vítima também foi atingido pelo agente de segurança pública.

Tanto a mulher quanto o homem foram encaminhados para um hospital da região, mas ambos morreram horas depois. Os nomes deles não foram confirmados. O revólver calibre .32 foi apreendido.