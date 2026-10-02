02 de outubro de 2026
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VIOLÊNCIA

Policial intervém em tentativa de roubo e mata ladrão e vítima

Por Jorge Abreu | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A cena foi registrada em vídeos de câmera de segurança e por testemunhas
A cena foi registrada em vídeos de câmera de segurança e por testemunhas

Um policial civil interveio em uma tentativa de roubo no trânsito, nesta quinta-feira (1º), na Estrada de Itapecerica, zona sul de São Paulo. Ele atirou contra o assaltante e baleou também a vítima, que estava em um carro, e ambos morreram.

A cena foi registrada em vídeos de câmera de segurança e por testemunhas. Nas imagens, o policial presencia o crime, sai de uma viatura descaracterizada e atira contra o homem que estava em uma moto. Nesse momento, o carro da vítima também foi atingido pelo agente de segurança pública.

Tanto a mulher quanto o homem foram encaminhados para um hospital da região, mas ambos morreram horas depois. Os nomes deles não foram confirmados. O revólver calibre .32 foi apreendido.

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou, em nota, que acionou o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) para investigação. O nome do policial não foi divulgado.

O caso foi registrado como roubo seguido de morte em decorrência de intervenção policial.

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