03 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INVESTIGAÇÃO

Eloíse, de 4 anos, é encontrada morta em piscina de vizinho

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Eloise foi localizada na manhã seguinte ao sumiço, já morta.
Eloise foi localizada na manhã seguinte ao sumiço, já morta.

Eloise, de quatro anos, que estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (30), foi encontrada morta nessa quinta-feira (1º) na piscina do imóvel de um vizinho, no bairro Santa Lúcia, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo familiares e vizinhos, a menina desapareceu por volta das 16h, após a mãe deixá-la em casa sob os cuidados de dois irmãos, de 15 e 11 anos. Ela havia saído para levar a avó da criança ao hospital. Ao retornar, não encontrou a filha.

Parentes e vizinhos fizeram buscas pela região. Eloise foi localizada na manhã seguinte, já morta. O corpo foi reconhecido por um tio. Segundo vizinhos, a mãe da menina também está desaparecida.

Policiais civis e militares e equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense informou que a hipótese de crime foi descartada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer o que aconteceu.

Com informações do g1.

Comentários

Comentários