Eloise, de quatro anos, que estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (30), foi encontrada morta nessa quinta-feira (1º) na piscina do imóvel de um vizinho, no bairro Santa Lúcia, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Segundo familiares e vizinhos, a menina desapareceu por volta das 16h, após a mãe deixá-la em casa sob os cuidados de dois irmãos, de 15 e 11 anos. Ela havia saído para levar a avó da criança ao hospital. Ao retornar, não encontrou a filha.
Parentes e vizinhos fizeram buscas pela região. Eloise foi localizada na manhã seguinte, já morta. O corpo foi reconhecido por um tio. Segundo vizinhos, a mãe da menina também está desaparecida.
Policiais civis e militares e equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense informou que a hipótese de crime foi descartada.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para esclarecer o que aconteceu.
Com informações do g1.