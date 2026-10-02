As unidades diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil não terão atendimento presencial nesta sexta-feira (2). A medida atinge a Embaixada, em Brasília, e os consulados e foi anunciada na quinta-feira (1º) sob justificativa de segurança.

A Embaixada da Austrália também informou que não funcionará nesta sexta-feira.

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