02 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'SEGURANÇA'

EUA e Austrália fecham embaixadas no Brasil nesta sexta

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/br.usembassy.gov
A medida atinge a Embaixada, em Brasília, e os consulados e foi anunciada na quinta-feira (1º) sob justificativa de segurança.
A medida atinge a Embaixada, em Brasília, e os consulados e foi anunciada na quinta-feira (1º) sob justificativa de segurança.

As unidades diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil não terão atendimento presencial nesta sexta-feira (2). A medida atinge a Embaixada, em Brasília, e os consulados e foi anunciada na quinta-feira (1º) sob justificativa de segurança.

A Embaixada da Austrália também informou que não funcionará nesta sexta-feira.

Leia também: AGU pede investigação sobre verba dos EUA à direita no Brasil

O governo americano não informou que ameaças motivaram a suspensão, tampouco esclareceu quais serviços consulares ficam interrompidos ou se a emissão de vistos e passaportes continua.

Para casos de emergência, cidadãos dos EUA foram orientados a não ir às instalações diplomáticas e a procurar o oficial de plantão responsável pelo atendimento.

Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a segurança e a proteção dos americanos são prioridades do governo de Donald Trump. Segundo ele, as representações dos EUA mantêm um sistema de comunicação para alertas sobre ameaças, acontecimentos e mudanças relevantes no país.

“Estamos trabalhando em estreita cooperação com nossas contrapartes brasileiras para tratar de questões de segurança”, afirmou.

Com informações do g1.

Ver esse post no Instagram

Um post compartilhado por Embaixada da Austrália, Brasil (@australianobrasil)

Comentários

Comentários