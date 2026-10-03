03 de outubro de 2026
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1º TURNO

Quaest: Lula tem 46% e Flávio, 45% dos votos válidos

Por | da Folhapress
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Reprodução/Ricardo Stuckert / PR | Jefferson Rudy / Agência Senado
A pesquisa ouviu 3.702 eleitores nos dias 2 e 3 de outubro.
A pesquisa ouviu 3.702 eleitores nos dias 2 e 3 de outubro.

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado (3), na véspera do primeiro turno, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio Bolsonaro (PL).

Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 3% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

A pesquisa ouviu 3.702 eleitores nos dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-02197/2026.

Com informações da Itatiaia.

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