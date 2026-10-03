Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), na véspera do primeiro turno, mostra Lula (PT) com 45% dos votos válidos para a Presidência, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 42%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante), 3% cada, e Romeu Zema (Novo), 1%. Os demais candidatos aparecem com 0%.
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Nos votos totais, Lula registra 42% e Flávio, 40%. Caiado tem 4%, Renan Santos e Cury, 3% cada. Zema e os demais candidatos aparecem com 0%. Brancos, nulos e nenhum somam 4%, enquanto 3% dos eleitores estão indecisos.
Na pesquisa espontânea, Lula tem 40% e Flávio, 33%. Caiado aparece com 2%, Cury com 2% e Renan Santos com 2%. Outras respostas somam 2%, brancos, nulos e nenhum, 3%, e os indecisos representam 11%.
Entre os eleitores que declararam voto em um candidato, 87% afirmam estar totalmente decididos, enquanto 13% ainda podem mudar de escolha.
Em uma simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, Lula tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Flávio. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, e 2% estão indecisos.
O Datafolha ouviu 4.006 eleitores de 16 anos ou mais neste sábado (3). A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo, tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O le