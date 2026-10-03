Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3), na véspera do primeiro turno, mostra Lula (PT) com 45% dos votos válidos para a Presidência, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 42%. Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante), 3% cada, e Romeu Zema (Novo), 1%. Os demais candidatos aparecem com 0%.

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Nos votos totais, Lula registra 42% e Flávio, 40%. Caiado tem 4%, Renan Santos e Cury, 3% cada. Zema e os demais candidatos aparecem com 0%. Brancos, nulos e nenhum somam 4%, enquanto 3% dos eleitores estão indecisos.