Defesa Civil coloca Estado em atenção para chuvas até sábado
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A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um boletim nesta quarta-feira (21) colocando todo o território paulista em estado de atenção para chuvas de quinta (22) a sábado (24).
O comunicado faz parte do boletim especial do El Niño, que começou a ser feito diariamente pelo órgão estadual até o fim de 2027, enquanto houver os efeitos do fenômeno climático.
A nota indica a atuação de sistemas meteorológicos que manterão as condições de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva de intensidade variável, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Nesta quinta, são esperadas pancadas de chuva em diversas regiões, com momentos de intensidade moderada a forte, especialmente durante a tarde e a noite.
A previsão inclui a capital e a região metropolitana de São Paulo, com possibilidade de volumes elevados de chuva em curtos períodos, favorecendo alagamentos pontuais e enxurradas.
A Defesa Civil afirma que as temperaturas devem permanecer elevadas à tarde no norte do estado, favorecendo a sensação de abafamento. Nas demais áreas, as temperaturas ficarão amenas.
Na Grande São Paulo, por exempo, as temperaturas devem variar de 16°C de madrugada a 24°C nos períodos mais quentes, antes da chegada da ventania e das nuvens de chuva.
Na sexta (23) e no sábado, o cenário meteorológico deve ser igual, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento a qualquer hora do dia.
O órgão estadual destaca que a ocorrência de chuvas por dias sucessivos pode provocar o encharcamento do solo e elevar os níveis de rios e córregos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos pontuais e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis. Também há possibilidade de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
"Estamos alertando a população de forma antecipada para que haja tempo de preparação. É fundamental que, antes do início das chuvas, as pessoas limpem as calhas, verifiquem as condições dos telhados, retirem folhas e sujeira dos ralos e prendam objetos que possam ser levados pelo vento", diz o tenente-coronel Adriano Baruffaldi, diretor da Defesa Civil.
Ele afirma que medidas simples ajudam a reduzir os impactos das tempestades na vida da população.