22 de outubro de 2026
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RISCO DE TEMPORAL

Defesa Civil coloca Estado em atenção para chuvas até sábado

Por Claudinei Queiroz | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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defesacivil.sp.gov.br
Nesta quinta, são esperadas pancadas de chuva em diversas regiões do Estado, com momentos de intensidade moderada a forte, especialmente durante a tarde e a noite
Nesta quinta, são esperadas pancadas de chuva em diversas regiões do Estado, com momentos de intensidade moderada a forte, especialmente durante a tarde e a noite

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um boletim nesta quarta-feira (21) colocando todo o território paulista em estado de atenção para chuvas de quinta (22) a sábado (24).

O comunicado faz parte do boletim especial do El Niño, que começou a ser feito diariamente pelo órgão estadual até o fim de 2027, enquanto houver os efeitos do fenômeno climático.

A nota indica a atuação de sistemas meteorológicos que manterão as condições de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva de intensidade variável, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nesta quinta, são esperadas pancadas de chuva em diversas regiões, com momentos de intensidade moderada a forte, especialmente durante a tarde e a noite.

A previsão inclui a capital e a região metropolitana de São Paulo, com possibilidade de volumes elevados de chuva em curtos períodos, favorecendo alagamentos pontuais e enxurradas.

A Defesa Civil afirma que as temperaturas devem permanecer elevadas à tarde no norte do estado, favorecendo a sensação de abafamento. Nas demais áreas, as temperaturas ficarão amenas.

Na Grande São Paulo, por exempo, as temperaturas devem variar de 16°C de madrugada a 24°C nos períodos mais quentes, antes da chegada da ventania e das nuvens de chuva.

Na sexta (23) e no sábado, o cenário meteorológico deve ser igual, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento a qualquer hora do dia.

O órgão estadual destaca que a ocorrência de chuvas por dias sucessivos pode provocar o encharcamento do solo e elevar os níveis de rios e córregos, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas, transbordamentos pontuais e deslizamentos de terra em áreas suscetíveis. Também há possibilidade de quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

"Estamos alertando a população de forma antecipada para que haja tempo de preparação. É fundamental que, antes do início das chuvas, as pessoas limpem as calhas, verifiquem as condições dos telhados, retirem folhas e sujeira dos ralos e prendam objetos que possam ser levados pelo vento", diz o tenente-coronel Adriano Baruffaldi, diretor da Defesa Civil.

Ele afirma que medidas simples ajudam a reduzir os impactos das tempestades na vida da população.

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