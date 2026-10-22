A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um boletim nesta quarta-feira (21) colocando todo o território paulista em estado de atenção para chuvas de quinta (22) a sábado (24).

O comunicado faz parte do boletim especial do El Niño, que começou a ser feito diariamente pelo órgão estadual até o fim de 2027, enquanto houver os efeitos do fenômeno climático.

A nota indica a atuação de sistemas meteorológicos que manterão as condições de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva de intensidade variável, acompanhadas de raios e rajadas de vento.