Pesquisa divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 60% dos votos válidos na disputa pelo governo de São Paulo. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) aparece com 35%.
No levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro, Tarcísio tinha 56% dos votos válidos, enquanto Haddad registrava 37%.
Os votos válidos excluem brancos, nulos e eleitores indecisos e são o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para a divulgação do resultado da eleição.
O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores de São Paulo entre 2 e 3 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-09337/2026.