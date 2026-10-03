03 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DATAFOLHA

Em SP, Tarcísio tem 60% dos votos válidos e Haddad, 35%

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Republicanos - Reprodução/Instagram
Os votos válidos excluem brancos, nulos e eleitores indecisos.
Os votos válidos excluem brancos, nulos e eleitores indecisos.

Pesquisa divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 60% dos votos válidos na disputa pelo governo de São Paulo. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) aparece com 35%.

No levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro, Tarcísio tinha 56% dos votos válidos, enquanto Haddad registrava 37%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e eleitores indecisos e são o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para a divulgação do resultado da eleição.

O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores de São Paulo entre 2 e 3 de outubro. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-09337/2026.

Comentários

Comentários