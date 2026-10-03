Pesquisa divulgada neste sábado (3), véspera do primeiro turno, mostra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 60% dos votos válidos na disputa pelo governo de São Paulo. O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) aparece com 35%.

No levantamento anterior, divulgado em 1º de outubro, Tarcísio tinha 56% dos votos válidos, enquanto Haddad registrava 37%.

Os votos válidos excluem brancos, nulos e eleitores indecisos e são o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para a divulgação do resultado da eleição.