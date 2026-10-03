Na Quaest de 28 de setembro, Flávio tem 35% das intenções de voto na região, contra 33% de Lula. No Datafolha de 1º de outubro, Lula aparece com 40% e Flávio, 39%.

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem em empate técnico no Sudeste nas pesquisas Quaest e Datafolha divulgadas nesta semana, às vésperas do primeiro turno, marcado para domingo (4). São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram 63,3 milhões de eleitores, 40,1% do eleitorado nacional.

Em São Paulo, a Quaest registra 36% para Flávio e 30% para Lula. No Datafolha, são 39% e 38%, respectivamente. Em Minas Gerais, a Quaest aponta 35% para Lula e 31% para Flávio, enquanto o Datafolha registra 42% e 36%. No Rio de Janeiro, Flávio tem 38% na Quaest e 45% no Datafolha, contra 31% e 38% de Lula.

No segundo turno, a Quaest registra 43% para Flávio e 37% para Lula no Sudeste. No Datafolha, são 48% e 45%.

As margens de erro são de três pontos percentuais nos recortes estaduais de Minas Gerais e Rio de Janeiro e no recorte regional do Sudeste. Em São Paulo, a margem é de dois pontos percentuais.