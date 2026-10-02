Pesquisas do Datafolha divulgadas nesta sexta-feira (2) mostram os cenários da disputa presidencial em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Os levantamentos foram encomendados pela Globo e pela Folha de S.Paulo.
Em São Paulo, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 39%, enquanto Lula (PT) tem 38%. Em Minas Gerais, Lula registra 42%, contra 36% de Flávio. No Rio de Janeiro, o senador tem 45%, ante 38% do petista.
Em Pernambuco, Lula soma 61%, enquanto Flávio tem 25%. No Distrito Federal, Flávio aparece com 44%, e Lula, com 35%.
No segundo turno, em São Paulo, Flávio tem 48% e Lula, 45%. Em Minas Gerais, Lula registra 48%, contra 44% de Flávio. No Rio, os números são 51% a 42% para Flávio. Em Pernambuco, Lula aparece com 65%, ante 29% de Flávio. No Distrito Federal, Flávio tem 51%, e Lula, 39%.
As margens de erro são de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos nos demais levantamentos, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.