Pesquisas do Datafolha divulgadas nesta sexta-feira (2) mostram os cenários da disputa presidencial em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal. Os levantamentos foram encomendados pela Globo e pela Folha de S.Paulo.

Em São Paulo, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 39%, enquanto Lula (PT) tem 38%. Em Minas Gerais, Lula registra 42%, contra 36% de Flávio. No Rio de Janeiro, o senador tem 45%, ante 38% do petista.

Em Pernambuco, Lula soma 61%, enquanto Flávio tem 25%. No Distrito Federal, Flávio aparece com 44%, e Lula, com 35%.