A Globo cancelou o debate entre os candidatos à Presidência da República que seria realizado na noite desta quinta-feira, 1º, a três dias do primeiro turno das eleições. Em comunicado publicado pelo g1 às 20h39, a emissora atribuiu a decisão a determinações judiciais recebidas pouco antes do programa.

As intimações impediram a exposição do púlpito vazio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia anunciado sua ausência, e determinaram a inclusão de Renan Santos (Missão) entre os participantes.

Segundo a Globo, as mudanças de última hora provocaram insegurança jurídica e interferiram na liberdade da emissora de organizar o encontro.

TSE vetou púlpito vazio e perguntas a Lula