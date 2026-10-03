Lula pede ao TSE investigação sobre embaixadas dos EUA
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A campanha do presidente Lula (PT) à reeleição pediu nesta sexta-feira (2) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que a decisão dos Estados Unidos de suspender os serviços consulares no Brasil seja incluída em uma investigação que apura suposta interferência externa nas eleições brasileiras.
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Os advogados afirmam que, segundo reportagens, a ordem teria partido diretamente do secretário de Estado americano, Marco Rubio. "Um gesto diplomático anômalo dessa magnitude, deflagrado por Estado estrangeiro no exato interregno eleitoral, projeta instabilidade sobre o ambiente do pleito", diz a petição.
Segundo a equipe do petista, há alinhamento entre Rubio e as propostas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), adversário na disputa pelo Palácio do Planalto. A petição cita reportagem da Folha que mostrou que o congresssita pretende, se eleito, implementar no Itamaraty uma reforma importada do governo de Donald Trump na diplomacia americana.
A petição menciona ainda a carta na qual os senadores democratas Jeanne Shaheen, Tim Kaine e Peter Welch advertem o governo americano contra a interferência nas eleições brasileiras.
"Estes fatos apenas são mais um desdobramento gravíssimo da interferência nas eleições brasileiras pelo governo norte-americano, articulada, ao que tudo indica, diretamente pelos irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro", afirmaram os advogados de Lula no pedido de investigação ao TSE.
Os EUA suspenderam nesta sexta serviços consulares na Embaixada e nos consulados no Brasil, citando questões de segurança. Não há, por ora, previsão para o retorno dos atendimentos presenciais.
A Polícia Federal informou em nota que realizou operação para investigar potenciais ameaças contra as representações diplomáticas americanas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e no entorno do Distrito Federal.
A operação foi feita no âmbito de uma investigação sigilosa, com a cooperação de forças estrangeiras e, segundo o comunicado da corporação, não encontrou "até o momento elementos que corroborassem os riscos inicialmente apontados". Foram apreendidos equipamentos de comunicação e mídias.