A campanha do presidente Lula (PT) à reeleição pediu nesta sexta-feira (2) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que a decisão dos Estados Unidos de suspender os serviços consulares no Brasil seja incluída em uma investigação que apura suposta interferência externa nas eleições brasileiras.

Leia mais: EUA e Austrália fecham embaixadas no Brasil nesta sexta

Os advogados afirmam que, segundo reportagens, a ordem teria partido diretamente do secretário de Estado americano, Marco Rubio. "Um gesto diplomático anômalo dessa magnitude, deflagrado por Estado estrangeiro no exato interregno eleitoral, projeta instabilidade sobre o ambiente do pleito", diz a petição.