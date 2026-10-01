O município de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu aulas de uma escola infantil após um surto de escabiose, também conhecida como sarna.

Segundo a administração, 20 casos foram confirmados desde o dia 18 de setembro entre alunos da Escola Municipal Professora Mércia Margarida Lacerda Machado, no bairro Moradas da Lapinha. Uma professora da unidade também recebeu diagnóstico positivo e está tratando a doença.

Em nota, a prefeitura disse que a interrupção visa interromper a transmissão, já que, mesmo com a confirmação de casos, os pais continuam enviando os filhos à escola. As aulas estão suspensas nesta quinta (1º) e sexta-feira (2).