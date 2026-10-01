Escola municipal suspende aulas após surto de sarna humana
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O município de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspendeu aulas de uma escola infantil após um surto de escabiose, também conhecida como sarna.
Segundo a administração, 20 casos foram confirmados desde o dia 18 de setembro entre alunos da Escola Municipal Professora Mércia Margarida Lacerda Machado, no bairro Moradas da Lapinha. Uma professora da unidade também recebeu diagnóstico positivo e está tratando a doença.
Em nota, a prefeitura disse que a interrupção visa interromper a transmissão, já que, mesmo com a confirmação de casos, os pais continuam enviando os filhos à escola. As aulas estão suspensas nesta quinta (1º) e sexta-feira (2).
Também nesses dias a unidade será higienizada completamente, incluindo caixa d’água, segundo a prefeitura. A recomendação é para que os pais não enviem as crianças com sintomas à escola nas semanas seguintes.
A escabiose, conhecida como sarna, é uma doença de pele causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, que se instala na camada superficial da pele e provoca uma reação inflamatória.
A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com a pele de uma pessoa infectada, sendo favorecida pela convivência próxima, como em casas e escolas. O principal sintoma é a coceira intensa, geralmente mais forte à noite, acompanhada de pequenas lesões avermelhadas ou bolhas e, em alguns casos, de pequenos túneis na pele.
As lesões costumam aparecer entre os dedos das mãos, nos punhos, axilas, cintura, nádegas e genitais, mas podem atingir outras áreas do corpo.
Como evitar que a sarna se espalhe
- Lave as roupas do dia a dia, de cama e de banho com água quente (no mínimo a 55°C);
- Higienize objetos de uso pessoal também com água quente;
- Objetos e roupas que não puderem ser lavados devem ser lacrados em saco plástico por pelo menos uma semana;
- Identifique e trate rapidamente as pessoas que convivem com o paciente para interromper o ciclo de transmissão da doença.