03 de outubro de 2026
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Outubro tem feriado nacional e fim de semana prolongado

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Prefeitura de Barra de São Francisco
12 de outubro marca o Dia das Crianças no Brasil.
12 de outubro marca o Dia das Crianças no Brasil.

Outubro terá um feriado nacional: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, uma segunda-feira. Para quem não trabalha aos sábados e domingos, a data garante um período de três dias de descanso, de 10 a 12 de outubro.

A data também marca o Dia das Crianças no Brasil. O feriado, porém, não significa folga para todos os trabalhadores, já que atividades essenciais podem funcionar normalmente, conforme as regras de cada categoria.

Feriados estaduais

Alguns estados também têm datas comemorativas em outubro:

3 de outubro: Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte;

  • 5 de outubro: aniversário de Roraima e Tocantins;

  • 11 de outubro: aniversário de Mato Grosso do Sul;

    • 19 de outubro: Dia do Piauí.

    Quando essas datas caem no fim de semana, não necessariamente representam folga para todos os trabalhadores.

    Pontos facultativos

    O calendário ainda prevê dois pontos facultativos:

    • 15 de outubro: Dia do Professor;

    • 28 de outubro: Dia do Servidor Público.

    Nesses casos, a folga depende das regras do órgão ou empregador e, quando aplicável, de acordos e convenções coletivas.

    Após outubro, os próximos feriados nacionais que formam ou podem formar períodos prolongados são Finados, em 2 de novembro, Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e Natal, em 25 de dezembro. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, será num domingo.

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