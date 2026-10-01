Outubro terá um feriado nacional: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, uma segunda-feira. Para quem não trabalha aos sábados e domingos, a data garante um período de três dias de descanso, de 10 a 12 de outubro.
A data também marca o Dia das Crianças no Brasil. O feriado, porém, não significa folga para todos os trabalhadores, já que atividades essenciais podem funcionar normalmente, conforme as regras de cada categoria.
Feriados estaduais
Alguns estados também têm datas comemorativas em outubro:
3 de outubro: Mártires de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte;
5 de outubro: aniversário de Roraima e Tocantins;
11 de outubro: aniversário de Mato Grosso do Sul;
19 de outubro: Dia do Piauí.
Quando essas datas caem no fim de semana, não necessariamente representam folga para todos os trabalhadores.
Pontos facultativos
O calendário ainda prevê dois pontos facultativos:
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15 de outubro: Dia do Professor;
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28 de outubro: Dia do Servidor Público.
Nesses casos, a folga depende das regras do órgão ou empregador e, quando aplicável, de acordos e convenções coletivas.
Após outubro, os próximos feriados nacionais que formam ou podem formar períodos prolongados são Finados, em 2 de novembro, Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, e Natal, em 25 de dezembro. Já a Proclamação da República, em 15 de novembro, será num domingo.