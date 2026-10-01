Outubro terá um feriado nacional: o Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro, uma segunda-feira. Para quem não trabalha aos sábados e domingos, a data garante um período de três dias de descanso, de 10 a 12 de outubro.

A data também marca o Dia das Crianças no Brasil. O feriado, porém, não significa folga para todos os trabalhadores, já que atividades essenciais podem funcionar normalmente, conforme as regras de cada categoria.

Feriados estaduais

Alguns estados também têm datas comemorativas em outubro: