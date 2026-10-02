Preso suspeito de matar a esposa e a enteada grávida com machado
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Uma mulher de 52 anos e a filha dela, de 25, grávida de seis meses, foram encontradas mortas na manhã de quinta-feira (1º) no quintal de casa em Jacupiranga, a cerca de 220 quilômetros da cidade de São Paulo, no sul do estado.
O marido da mãe e padrasto da jovem, Aroldo Pedreira Lima, 52, foi preso sob a suspeita de cometer os crimes e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo para ser encerrada) nesta sexta (2).
Lucimara Lopes Siqueira e Tamiris Siqueira Ribeiro apresentavam ferimentos na cabeça e estavam nos fundos do imóvel, no bairro Guaraú. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que um machado, possivelmente usado nos assassinatos, foi apreendido no local. A reportagem não identificou a defesa do suspeito.
Em depoimento à Polícia Civil, uma familiar contou que a jovem foi até os fundos do quintal seguida pelo padrasto, que carregava um machado. Minutos depois, o homem deixou o imóvel em uma motocicleta.
A testemunha afirmou ter estranhado a movimentação e ido até lá, onde encontrou mãe e filha caídas no chão. Ela acionou a Polícia Militar e o socorro médico.
Ainda em depoimento, a parente descreveu o suspeito como possessivo e disse que a mulher já havia relatado o comportamento agressivo do marido em diversas ocasiões.
Lima foi localizado em um quarto de pousada no centro de Pariquera-Açu, município vizinho. Segundo a Polícia Civil, ele usou um nome falso para se hospedar.
O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Jacupiranga.