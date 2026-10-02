Uma mulher de 52 anos e a filha dela, de 25, grávida de seis meses, foram encontradas mortas na manhã de quinta-feira (1º) no quintal de casa em Jacupiranga, a cerca de 220 quilômetros da cidade de São Paulo, no sul do estado.

O marido da mãe e padrasto da jovem, Aroldo Pedreira Lima, 52, foi preso sob a suspeita de cometer os crimes e teve a prisão convertida em preventiva (sem prazo para ser encerrada) nesta sexta (2).

Lucimara Lopes Siqueira e Tamiris Siqueira Ribeiro apresentavam ferimentos na cabeça e estavam nos fundos do imóvel, no bairro Guaraú. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que um machado, possivelmente usado nos assassinatos, foi apreendido no local. A reportagem não identificou a defesa do suspeito.