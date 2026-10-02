Reino Unido, Alemanha, Canadá, Irlanda e Austrália reforçaram alertas de segurança para cidadãos no Brasil antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). Os governos citam riscos de protestos, confrontos e aumento da segurança.

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O Reino Unido atualizou o alerta em 29 de setembro e mencionou o uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo pela polícia. A Alemanha reforçou as orientações em 1º de outubro e citou a possibilidade de manifestações e distúrbios.