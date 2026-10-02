Reino Unido, Alemanha, Canadá, Irlanda e Austrália reforçaram alertas de segurança para cidadãos no Brasil antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo (4). Os governos citam riscos de protestos, confrontos e aumento da segurança.
Leia mais: EUA e Austrália fecham embaixadas no Brasil nesta sexta
O Reino Unido atualizou o alerta em 29 de setembro e mencionou o uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo pela polícia. A Alemanha reforçou as orientações em 1º de outubro e citou a possibilidade de manifestações e distúrbios.
Irlanda e Canadá recomendaram evitar manifestações e grandes aglomerações. A Austrália também alertou sobre atos políticos e fechou a embaixada em Brasília nesta sexta-feira (2) por preocupações de segurança e terrorismo.
Os Estados Unidos fecharam embaixadas e consulados no Brasil nesta sexta-feira por preocupações de segurança, sem relacionar publicamente a medida às eleições.
França, Espanha e Argentina mantêm alertas gerais de segurança, sem atualização específica sobre o pleito.
Com informações do SBT News.