A movimentação diária de recursos para casas de apostas, que girava em torno de R$ 600 milhões, já não existe desde sábado (26), segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A data marcou o primeiro dia completo após a entrada em vigor da proibição das bets.

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O governo também identificou redução no saldo mantido pelos usuários nas plataformas. O valor caiu de R$ 2,1 bilhões para cerca de R$ 1,4 bilhão desde 25 de setembro, com a retirada de R$ 652 milhões, uma redução superior a 30%.