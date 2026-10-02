02 de outubro de 2026
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Bets deixam de movimentar R$600 milhões por dia

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Antônio Cruz/ Agência Brasil
O governo intensificou a derrubada de sites e o bloqueio de estruturas financeiras utilizadas pelas bets.
O governo intensificou a derrubada de sites e o bloqueio de estruturas financeiras utilizadas pelas bets.

A movimentação diária de recursos para casas de apostas, que girava em torno de R$ 600 milhões, já não existe desde sábado (26), segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A data marcou o primeiro dia completo após a entrada em vigor da proibição das bets.

Leia também: Governo de MG anuncia R$ 32 milhões a clubes após fim das bets

O governo também identificou redução no saldo mantido pelos usuários nas plataformas. O valor caiu de R$ 2,1 bilhões para cerca de R$ 1,4 bilhão desde 25 de setembro, com a retirada de R$ 652 milhões, uma redução superior a 30%.

Os usuários têm até segunda-feira (5) para resgatar os valores remanescentes.

No ambiente digital, perfis, grupos de mensagens, influenciadores e outros conteúdos relacionados à divulgação de apostas retirados do ar alcançaram 3,5 milhões de usuários em plataformas como Telegram e TikTok.

O governo também intensificou a derrubada de sites e o bloqueio de estruturas financeiras utilizadas pelas bets. Segundo Durigan, a estratégia inclui identificar empresas responsáveis por sites ilegais e instituições financeiras usadas para receber pagamentos, com possibilidade de bloqueio das contas.

Com informações do SBT News.

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