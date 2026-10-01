A Polícia Civil investiga o caso de agressão contra uma criança de dois anos em uma creche particular de Belém. O caso aconteceu no bairro do Marco, na capital paraense, nessa quarta-feira (30).

O pai da criança, Wendel Brandão, contou à TV Liberal que recebeu uma ligação da creche com o relato de um "pequeno acidente" ocorrido enquanto o filho dormia.

A direção da creche alegou que o menino foi mordido por outra criança na sala do dormitório, supostamente em um rápido momento de distração dos funcionários responsáveis.