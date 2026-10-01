03 de outubro de 2026
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POLÍCIA INVESTIGA

Pai recebe ligação de creche sobre 'pequeno acidente' com o filho

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/captura de tela/tvc_para
A direção da creche alegou que o menino foi mordido por outra criança na sala do dormitório.
A direção da creche alegou que o menino foi mordido por outra criança na sala do dormitório.

A Polícia Civil investiga o caso de agressão contra uma criança de dois anos em uma creche particular de Belém. O caso aconteceu no bairro do Marco, na capital paraense, nessa quarta-feira (30).

O pai da criança, Wendel Brandão, contou à TV Liberal que recebeu uma ligação da creche com o relato de um "pequeno acidente" ocorrido enquanto o filho dormia.

A direção da creche alegou que o menino foi mordido por outra criança na sala do dormitório, supostamente em um rápido momento de distração dos funcionários responsáveis.

Com ferimentos graves no rosto, a criança foi levada pelo pai para um pronto-socorro.

A família reclamou da falta de suporte por parte da creche. De acordo com o pai, o menino tem tido dificuldade para tomar a mamadeira e chora toda vez que olha no espelho.

"Precisamos saber o que aconteceu de fato. Cadê a responsabilidade da creche?", pergunta Brandão. "Vamos atrás de todos os nossos direitos. Meu filho não merece isso. O rosto dele não vai voltar da mesma forma".

A polícia pediu imagens registradas por câmeras da creche e vai ouvir funcionários e professores.

A direção da creche disse que presta assistência à família.

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