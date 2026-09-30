O patrocínio, cuja intenção foi formalizada nesta terça-feira (29) durante reunião com representantes dos times em Belo Horizonte, vem após a medida provisória assinada pelo presidente Lula (PT) na última sexta-feira (25) que torna as bets ilegais no país.

Os clubes mineiros estão entre os times brasileiros que há duas semanas emitiram uma nota conjunta em defesa das casas de apostas.

"O futebol de Minas é muito maior que as bets, e a parte que o Estado pode fazer nesse momento é sair em, não vou dizer socorro, não, é apoio às nossas grandes torcidas que estariam sendo imediatamente prejudicadas", disse o atual governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, durante o anúncio na sede do BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais).

Segundo Simões, Atlético e Cruzeiro receberão R$ 15 milhões cada, e outros R$ 2 milhões serão destinados ao América. O aporte será feito por meio de verbas de publicidade da Codemge (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais) e da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), que terão suas marcas estampadas nas camisas dos times, em área a ser definida.