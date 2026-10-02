Enquanto a maioria dos espectadores aguardava o resultado da sessão do STF (Supremo Tribunal Federal) do último dia 15, o jurista e educador Joaquim Falcão, 83, estava preocupado com como se desenrolava a discussão entre os ministros.

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Não pelo apreço a detalhes processuais, mas pelo impacto que o comportamento dos julgadores da mais alta corte pode ter sobre o cidadão comum.