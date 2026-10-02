A defesa de Jair Bolsonaro pediu a liberdade do ex-presidente nesta quinta-feira (1) ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques. Os advogados sustentam que investigações sobre a trama golpista foram instauradas de ofício pelo ministro relator, Alexandre de Moraes.

No pedido de suspensão da condenação de Jair Bolsonaro, os advogados citam a postura adotada pelo STF e pela PGR (Procuradoria-Geral da República) na sessão do dia 15 de setembro. Foi quando a corte analisou possível investigação contra Moraes no caso do Banco Master.

A defesa de Bolsonaro aponta que ministros reconheceram que aos juízes é vedado investigar de ofício, além de ser necessário tempo hábil para analisar dados colhidos na investigação. Dessa forma, os advogados apontam que as regras não foram aplicadas ao ex-presidente no caso da trama golpista.