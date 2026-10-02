O corpo é velado nesta sexta-feira (2), até 17h, no Complexo Funerário Terra Nossa, em Jaboticabal. O enterro está marcado para as 17h, no Cemitério Municipal.

A cantora e compositora Karina Stefania Zeviani morreu nesta quinta-feira (1º), aos 51 anos, em São José do Rio Preto (SP), onde fazia tratamento contra câncer. Natural de Jaboticabal (SP), ela deixa os pais e o marido.

Karina enfrentava a doença e teve complicações de saúde ao longo do ano. Em janeiro, houve progressão para o fígado, além de infecção, anemia com necessidade de transfusões e internação em UTI. Amigos e familiares organizaram mobilização para ajudar com custos de medicamentos e acompanhamento médico.

A cantora iniciou a carreira musical em 2005, como integrante do coletivo norte-americano Thievery Corporation. Em 2008, passou a integrar o projeto francês Nouvelle Vague. Após nove anos vivendo entre Londres, Paris e Nova York, retornou ao Brasil e lançou, em 2012, o primeiro álbum solo, "Amor Inventado".

Em 2020, Karina participou da nona temporada do "The Voice Brasil". Nas audições às cegas, interpretou "Sonhos", de Peninha, e foi escolhida por Carlinhos Brown para integrar seu time.