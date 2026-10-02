A despedida aberta ao público é realizada das 9h às 12h, na Avenida Braz Leme, 2.594, em Santana. Pessoas próximas e convidadas participam da cerimônia em outro endereço da mesma avenida.

O corpo do influenciador de aviação Lito Sousa, de 59 anos, é velado nesta sexta-feira (2), na Zona Norte de São Paulo. Ele morreu na quinta-feira (1º) e havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara e progressiva.

Familiares, amigos, colegas e fãs comparecem ao velório. A esposa de Lito, Mila Seidl, agradeceu as mensagens e orações recebidas durante o tratamento e pediu que a cerimônia não seja fotografada para preservar a imagem do influenciador para o filho do casal, de sete anos.

Conhecido profissionalmente como Lito Sousa, Joselito Geraldo de Sousa ganhou projeção com o canal Aviões e Músicas, no YouTube, em que explicava temas relacionados à aviação em linguagem acessível. O canal reúne mais de 3 milhões de seguidores, enquanto o perfil no Instagram tem 2,5 milhões.

Lito acumulava mais de 36 anos de experiência no setor. Trabalhou como mecânico de aeronaves e exerceu funções ligadas à manutenção e segurança em empresas como Varig, Transbrasil e United Airlines. Em 2021, obteve a habilitação de piloto.