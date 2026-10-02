A diretora e o vigilante de uma creche em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, foram indiciados pela Polícia Civil por abandono de incapaz após um bebê de um ano e seis meses sair sozinho da unidade e andar até o trabalho da mãe.

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Segundo a investigação, os dois assumiram o risco ao não vigiar a criança e não perceberem a fuga. O inquérito apontou “elementos indicativos de dolo eventual” e foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), responsável pela análise do caso e pelas medidas previstas na legislação.