A diretora e o vigilante de uma creche em Braço do Norte, no Sul de Santa Catarina, foram indiciados pela Polícia Civil por abandono de incapaz após um bebê de um ano e seis meses sair sozinho da unidade e andar até o trabalho da mãe.
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Segundo a investigação, os dois assumiram o risco ao não vigiar a criança e não perceberem a fuga. O inquérito apontou “elementos indicativos de dolo eventual” e foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), responsável pela análise do caso e pelas medidas previstas na legislação.
Durante a investigação, a Polícia Civil constatou que o portão da creche permanecia aberto, inclusive antes do dia da fuga. Segundo a diretora e o vigilante, a unidade passava por reformas, motivo pelo qual o portão ficava aberto.
A investigação também identificou que, no momento em que a criança deixou a creche, o vigilante não estava no local, deixando o acesso sem a vigilância necessária.
Com informações do SBT