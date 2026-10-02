A Polícia Federal (PF) aguarda reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, para receber orientações sobre como proceder com menções a integrantes da Corte encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.
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A extração do conteúdo aparelho mostra referências aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.
A PF solicitou reunião com Fachin, mas o encontro ainda não foi agendado pelo gabinete do ministro. A corporação espera a definição sobre o destino do material: se deve ser descartado, se a PF deve elaborar um relatório ou se as menções devem apenas ser separadas e encaminhadas, sem análise.
O caso está sob responsabilidade de Fachin desde que o ministro tomou para si as apurações sobre o Caso Master e sobre Alexandre de Moraes.
Com informações do Metrópoles.