A Polícia Federal (PF) aguarda reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, para receber orientações sobre como proceder com menções a integrantes da Corte encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

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A extração do conteúdo aparelho mostra referências aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Kassio Nunes Marques e André Mendonça.