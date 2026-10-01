A representação foi apresentada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A Advocacia-Geral da União (AGU) apresentou nesta quinta-feira (1º) uma notícia-crime à Polícia Federal (PF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar um suposto financiamento do governo de Donald Trump a uma agenda de extrema direita no Brasil. O pedido é feito três dias antes do primeiro turno das eleições.

O pedido tem como base a reportagem do jornal britânico The Guardian sobre a destinação de US$ 1 milhão de um fundo americano voltado a direitos humanos e democracia para o programa “Combate ao Lawfare e à Censura no Brasil”.

Segundo a AGU, os recursos poderiam ter sido direcionados a redes e organizações que atuariam no país para interferir no debate político e institucional e deslegitimar o Supremo Tribunal Federal (STF). A AGU pede que sejam identificados os responsáveis pela eventual operação e os destinatários dos recursos no Brasil.

Na avaliação do órgão, caso os fatos sejam comprovados, a situação pode configurar uma estrutura de ingerência estrangeira em assuntos internos brasileiros. A notícia-crime cita princípios constitucionais de soberania, independência e não intervenção, além da legislação que proíbe o financiamento ou a subordinação de partidos políticos a governos ou entidades estrangeiras.