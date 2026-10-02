As unidades diplomáticas dos Estados Unidos no Brasil não terão atendimento presencial nesta sexta-feira (2). A medida atinge a Embaixada, em Brasília, e os consulados e foi anunciada na quinta-feira (1º) sob justificativa de segurança.
A Embaixada da Austrália também informou que não funcionará nesta sexta-feira.
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O governo americano não informou que ameaças motivaram a suspensão, tampouco esclareceu quais serviços consulares ficam interrompidos ou se a emissão de vistos e passaportes continua.
Para casos de emergência, cidadãos dos EUA foram orientados a não ir às instalações diplomáticas e a procurar o oficial de plantão responsável pelo atendimento.
Um porta-voz do Departamento de Estado afirmou que a segurança e a proteção dos americanos são prioridades do governo de Donald Trump. Segundo ele, as representações dos EUA mantêm um sistema de comunicação para alertas sobre ameaças, acontecimentos e mudanças relevantes no país.
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