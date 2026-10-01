Lito Sousa morreu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º). Piloto, mecânico de aeronaves, especialista em segurança aérea e comunicador, ele ganhou destaque nacional ao explicar nas redes sociais temas relacionados a aviões, turbulências, acidentes e segurança de voo.

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A morte foi comunicada no perfil oficial do piloto, em um vídeo com registros de sua trajetória e uma mensagem publicada pela esposa, Mila Seidl.