Lito Sousa morreu aos 59 anos nesta quinta-feira (1º). Piloto, mecânico de aeronaves, especialista em segurança aérea e comunicador, ele ganhou destaque nacional ao explicar nas redes sociais temas relacionados a aviões, turbulências, acidentes e segurança de voo.
Leia também: Lito Sousa recebeu substância experimental e segue na UTI
A morte foi comunicada no perfil oficial do piloto, em um vídeo com registros de sua trajetória e uma mensagem publicada pela esposa, Mila Seidl.
Nos últimos meses, Lito enfrentou a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma enfermidade neurodegenerativa rara e de evolução rápida. O diagnóstico foi divulgado em agosto, após investigação médica iniciada com sintomas neurológicos.
Antes da confirmação da DCJ, Lito havia revelado que enfrentava um câncer de próstata. Durante o tratamento, percebeu dormência no braço esquerdo e voltou ao Brasil para investigar o quadro. Inicialmente, os médicos identificaram uma inflamação no cérebro. Exames posteriores levaram ao diagnóstico da doença priônica.
Com a evolução da enfermidade, Lito perdeu rapidamente movimentos. Segundo Mila, a lucidez permanecia preservada quando o diagnóstico foi divulgado. A família passou a organizar os cuidados em casa e buscou pesquisas que oferecessem possibilidades de tratamento experimental.
Em 25 de agosto, o Ministério da Saúde solicitou a inclusão de Lito em um estudo experimental nos Estados Unidos. Pesquisadores e instituições estrangeiras também participaram da busca por alternativas.
Trajetória na aviação
Lito iniciou a carreira profissional ainda jovem. Aos 19 anos, entrou para a Varig, onde trabalhou na manutenção de aeronaves. Depois, passou pela Transbrasil e construiu uma carreira de 25 anos na United Airlines. Ao todo, acumulou mais de 36 anos de experiência no setor aéreo.
Formado em Manutenção de Aeronaves, também se especializou em segurança aérea, fatores humanos e processos relacionados à operação. Durante a carreira, exerceu funções técnicas, de supervisão e gestão.
Em 2004, criou o Aviões e Músicas, inicialmente como um blog dedicado à explicação de assuntos relacionados à aviação. Em 2010, o projeto chegou ao YouTube e passou a abordar temas como funcionamento das aeronaves, turbulência, manutenção, acidentes e procedimentos de segurança.
A linguagem didática fez o canal alcançar tanto apaixonados por aviação quanto passageiros interessados em entender melhor o que acontece durante um voo. O projeto cresceu especialmente durante a pandemia e, atualmente, reúne mais de 3,7 milhões de inscritos no YouTube.
Em 2021, aos 53 anos, Lito realizou o sonho de se tornar piloto. No mesmo ano, recebeu do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) o Destaque SIPAER, relacionado à contribuição para a cultura aeronáutica e a segurança de voo.
Lito também atuou como palestrante, consultor, escritor e empresário. Criou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da área, e escreveu o livro Onde Morrem os Aviões.
Seu trabalho também ganhou destaque entre pessoas que tinham medo de voar. Ao explicar situações como turbulências, ruídos durante o voo e sistemas de segurança, Lito ajudava passageiros a compreender situações comuns da aviação.
Com informações do Correio
Ver esse post no Instagram