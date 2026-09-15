A esposa de Lito Sousa, Mila Seidl, atualizou nesta segunda-feira (14) o estado de saúde do influenciador, que recebeu uma substância experimental para a doença de Creutzfeldt-Jakob. Segundo ela, Lito não teve intercorrências causadas pelo tratamento e permanece estável na UTI, onde está internado desde a última terça (8) por complicações da própria doença.

"Precisamos de torcida e orações. Nas próximas seis semanas teremos um comparativo de amostra e da evolução do caso", afirma Mila em um vídeo publicado no canal Aviões e Músicas no Youtube.

Mila diz que a última semana foi difícil e que houve uma piora geral do quadro de Lito. " Começou uma correria porque a gente via, dia após dia, que a evolução da doença foi muito rápida, parece um tsunami."