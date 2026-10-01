Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição ao governo de São Paulo, com 50% das intenções de voto, contra 33% de Fernando Haddad (PT).
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No cenário estimulado, Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) aparecem com 2% cada. Izadora Dias (PCO) tem 1%. Brancos, nulos e nenhum somam 7%, enquanto 3% estão indecisos.
Em relação ao levantamento de 24 de setembro, Tarcísio manteve 50%, enquanto Haddad passou de 30% para 33%.
Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Tarcísio tem 56% e Haddad, 37%. Carlos Machado, Vivian Mendes e Vera Lúcia registram 2% cada, enquanto Izadora Dias tem 1%.
Na pesquisa espontânea, sem apresentação dos nomes dos candidatos, Tarcísio aparece com 34% e Haddad, com 18%. Outros 5% deram respostas diferentes, 7% indicaram voto em branco, nulo ou nenhum candidato e 33% estão indecisos. Menções ao PT ou ao candidato do partido somam 1%, assim como referências ao atual governador.
Rejeição
Haddad registra 45% de rejeição, seguido por Tarcísio, com 29%. Carlos Machado e Vera Lúcia têm 21% cada, Izadora Dias, 20%, e Vivian Mendes, 18%. Outros 4% dizem não rejeitar nenhum candidato, 3% rejeitam todos e 4% não sabem.
Segundo turno
Em uma simulação de segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o governador registra 55% e o candidato do PT, 38%. Brancos, nulos e nenhum somam 6%, enquanto 1% está indeciso.
Número dos candidatos
Ao serem questionados sobre o número de seus candidatos, 45% dos entrevistados não sabem, 48% mencionam corretamente e 7% respondem de forma incorreta.
Entre os eleitores de Haddad, 59% informam o número corretamente, 40% não sabem e 1% responde errado. Entre os eleitores de Tarcísio, 45% acertam, 45% não sabem e 9% erram.
O Datafolha ouviu 1.610 pessoas entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrada no TSE sob o número SP-01367/2026.
Com informações do g1.