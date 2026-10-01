Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição ao governo de São Paulo, com 50% das intenções de voto, contra 33% de Fernando Haddad (PT).

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No cenário estimulado, Carlos Machado (PCB), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) aparecem com 2% cada. Izadora Dias (PCO) tem 1%. Brancos, nulos e nenhum somam 7%, enquanto 3% estão indecisos.