O último debate entre candidatos ao Governo de São Paulo antes do primeiro turno, promovido pela TV Globo nesta terça-feira (29), teve temas nacionalizados e troca de acusações entre o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) por elos com suspeitos de relação com o crime.

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Apesar das regras mais engessadas, com blocos incluindo temas e regiões do estado previamente selecionados, os candidatos conseguiram levar assuntos nacionais para a televisão. O foco ficou nas discussões sobre contas públicas e pandemia, mas também houve menções à Lava Jato, à Carbono Oculto e ao programa Pé-de-meia.