Christa Gail Pike, de 50 anos, sobreviveu a duas doses de uma injeção letal aplicadas na quarta-feira (30), durante uma tentativa de execução no Tennessee, nos Estados Unidos. Ela foi condenada pelo assassinato cometido em 1995, quando tinha 18 anos.

Segundo os advogados de Pike, ela permanecia viva e roncava após a aplicação dos medicamentos. A mulher foi retirada da prisão de ambulância.

Pike estava programada para ser executada às 10h e seria a primeira mulher executada no Tennessee em mais de 200 anos. Os funcionários aplicaram duas doses de pentobarbital, de acordo com documentos apresentados pelos advogados.