São Paulo tem previsão de chuva até o 1º turno das eleições
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O primeiro turno das eleições de 2026, no próximo domingo (4), deve transcorrer com muita chuva em grande parte do país, atrapalhando os eleitores no deslocamento até as zonas de votação.
As instabilidades associadas a uma frente fria continuam influenciando principalmente as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, informam os institutos de meteorologia. Nesses locais, a previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e risco de temporais.
No Nordeste, o destaque será o tempo firme, o calor intenso e a baixa umidade do ar, enquanto estados da região Norte terão chuva forte e temporais isolados durante o dia.
Devido a esse cenário, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém um alerta amarelo, de perigo potencial, para tempestades. A precisão é de precipitação de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.
Em alguns pontos específicos, pode haver risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Um desses pontos é a região metropolitana de São Paulo, onde deverá começar a chover mais forte nesta quinta-feira, 1º dia de outubro.
Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as primeiras pancadas de chuva devem acontecer ainda pela manhã. À tarde, há previsão de chuva generalizada com até forte intensidade e formação de alagamentos. E, durante a noite, as precipitações continuam, porém com menor intensidade.
A temperatura deve baixar em relação à quarta (30), quando o Inmet registrou a máxima de 31,1°C às 15h na estação do Mirante de Santana, na zona norte da capital. Assim, os termômetros tendem a oscilar da mínima de 20°C à máxima de 24°C nesta quinta.
Na sexta (2), o CGE indica que ainda há previsão de chuva fraca entre a madrugada e o período da manhã. No restante do dia, a frente fria se afasta para o litoral fluminense e os ventos que sopram do mar facilitam a entrada de umidade e a queda da temperatura.
O céu fica encoberto e a garoa será ocasional. A temperatura máxima fica na casa dos 19°C, enquanto a mínima de 15°C será observada à noite.
No sábado (3), as instabilidades devem se afastar da Grande São Paulo, o que diminuirá a nebulosidade e promoverá o aparecimento do sol por mais tempo. Mesmo assim, a tempereatura não deve subir muito, variando de 14°C a 23°C. Há previsão de pancadas de chuva apenas à tarde.