O primeiro turno das eleições de 2026, no próximo domingo (4), deve transcorrer com muita chuva em grande parte do país, atrapalhando os eleitores no deslocamento até as zonas de votação.

As instabilidades associadas a uma frente fria continuam influenciando principalmente as regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, informam os institutos de meteorologia. Nesses locais, a previsão é de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e risco de temporais.

No Nordeste, o destaque será o tempo firme, o calor intenso e a baixa umidade do ar, enquanto estados da região Norte terão chuva forte e temporais isolados durante o dia.